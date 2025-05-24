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Какая сейчас ситуация на фронте
На Харьковском направлении россияне пять раз пытались прорвать оборону украинских защитников в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки и Двуречной.
На Купянском направлении произошло пять российских атак. Украинские Силы обороны остановили штурмовые действия врага в районах Колесниковки, Кругляковки и Загрызово.
На Лиманском направлении оккупанты атаковали 16 раз и пытались вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Ямполовка и в сторону Григорьевки и Белогоровки.
Россияне атакуют на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Курдюмовки, в сторону Белой Горы и Предтечино.
На Торецком направлении зафиксировано 21 атаку в районах Романовки, Озаряновки, Крымского, Дружбы и Торецка.
Россияне атакуют вблизи Торецка: ситуация на карте
На Покровском направлении украинские воины остановили 61 штурмовое действие военных российской армии недалеко от населенных пунктов Шевченко Первое, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.
Враг штурмует Покровское направление: смотрите на карте
На Новопавловском направлении вчера россияне атаковали 30 раз в районах населенных пунктов Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле, Багатир, Веселое, Бурлацкое и в направлении Одрадного.
Российские военные совершили 30 атак на Новопавловском направлении: ситуация на карте
На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались идти вперед в районах Степного и в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении россияне дважды безрезультатно пытались пройти вперед.
На Курском направлении за прошедшие сутки враг нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 12 КАБ, а также совершил 281 обстрел, из которых 13 – с РСЗО. Украинским защитникам удалось остановили 43 штурмовые действия российских военных.
На Северском и Гуляйпольском направлениях не зафиксировано боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.
Отметим, что за минувшие сутки украинские силы уничтожили 1130 российских военных и сотни единиц техники. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 979 тысяч человек погибшими и ранеными.