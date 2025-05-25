На фронте за прошедшие сутки зафиксировали 204 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Как изменилась ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг 5 раз пытался прорваться в районах Волчанска, Строевки, Кутьковки и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении зафиксировано 5 атак возле Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении оккупанты штурмовали 23 раза – у Копанки, Липового, Редкодуба, Зеленой Долины, Колодезей, Торского, Новомихайловки и в направлениях Карповки, Григорьевки, Грековки, Ольговки.

Оккупанты атакуют Лиманское направление: смотрите на карте

На Северском направлении враг совершил 3 неудачные атаки в районах Белогоровки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении было 4 попытки продвижения – западнее Андреевки, а также в направлении Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении зафиксировано 16 атак вблизи Дружбы, Дилиевки, Крымского, Торецка, Щербиновки, Петровки, а также в направлениях Плещиевки и Яблоновки.

Враг штурмует Торецкое направление: смотрите на карте

На Покровском направлении враг штурмовал 65 раз. Тяжелые бои шли у Зари, Миролюбовки, Удачного, Сухого Яра, Новосергиевки, Андреевки, Лысовки, Троицкого, Новоукраинки и еще более десятка населенных пунктов. ВСУ удержали позиции.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении россияне штурмовали 14 раз – вблизи Константинополя, Богатыря, Одрадного, Шевченко, Свободного Поля, Новоселки, Новополя и других.

На Ореховском направлении зафиксировано 4 попытки штурма возле Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях активных боевых действий враг не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях изменений не зафиксировано, признаков наступательной активности нет.

На Курском направлении продолжается операция Сил обороны. Враг нанес 12 авиаударов, сбросил 16 управляемых авиабомб и совершил 246 обстрелов, в том числе 6 из РСЗО. Украинские защитники остановили 39 атак.

Напомним, что за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1020 оккупантов. Также защитники Украины обезвредили два танка, 11 боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 190 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, шесть ракет, 112 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники оккупантов.