Он показал, где были продвижения российской армии, и сделал отдельный акцент на Константиновке. Выводы ISW и обновленные карты публикует 24 Канал.

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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 25 мая

Бои в Курской продолжались 24 мая, по Белгородской области сообщений не было. Информации об изменении линии фронта там нет.

продолжались 24 мая, по Белгородской области сообщений не было. Информации об изменении линии фронта там нет. Наступательные операции россиян на севере Сумской области к успеху не привели. Они заявили, что захватили Локню, но в Силах обороны это опровергли (подробнее о ситуации на Сумщине рассказали в Deep State).

области к успеху не привели. Они заявили, что захватили Локню, но в Силах обороны это опровергли (подробнее о ситуации на Сумщине рассказали в Deep State). 23 и 24 мая российские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Волчанских хуторов, но не продвинулись вперед.

и Волчанских хуторов, но не продвинулись вперед. На Купянском направлении оккупанты ни одного подтвержденного продвижения не достигли, до Боровой так же. Но на Лиманском направлении имели успехи. Геолокационные видеозаписи от 23 мая свидетельствуют, что они незначительно прошли в центральной части Липового, что к северу от Лимана.

Как изменилась линия фронта за 24 мая / Карты ISW

На Северском направлении атаки россиян не имели успеха, на Часов Яр также. А вот на Торецком они продвинулись. Геолокационные видеозаписи от 23 мая показывают россиян к югу от Попового Яра, что к западу от Торецка. Там они захватили поля к юго-востоку от населенного пункта.

они продвинулись. Геолокационные видеозаписи от 23 мая показывают россиян к югу от Попового Яра, что к западу от Торецка. Там они захватили поля к юго-востоку от населенного пункта. На Покровском направлении изменений не было, но были на Новопавловском . Геолокационные видео от 24 мая свидетельствуют, что оккупанты прошли в северной Богдановке, что на юго-восток от Новопавловки, и, вероятно, захватили этот населенный пункт.

. Геолокационные видео от 24 мая свидетельствуют, что оккупанты прошли в северной Богдановке, что на юго-восток от Новопавловки, и, вероятно, захватили этот населенный пункт. Российские войска за последние недели значительно расширили свои действия возле Константиновки и заняли достаточно позиций для начала наступательной операции на город.

и заняли достаточно позиций для начала наступательной операции на город. Не зафиксировано успехов врага на Кураховском направлении, в районе Великой Новоселки, на Запорожском направлении и на Херсонщине.

Подытоживая, Институт отметил, что российские войска продвинулись в районе Лимана, Торецка и Новопавловки. А также формируют предпосылки для наступления на Константиновку.