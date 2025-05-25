Он показал, где были продвижения российской армии, и сделал отдельный акцент на Константиновке. Выводы ISW и обновленные карты публикует 24 Канал.
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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 25 мая
- Бои в Курской продолжались 24 мая, по Белгородской области сообщений не было. Информации об изменении линии фронта там нет.
- Наступательные операции россиян на севере Сумской области к успеху не привели. Они заявили, что захватили Локню, но в Силах обороны это опровергли (подробнее о ситуации на Сумщине рассказали в Deep State).
- 23 и 24 мая российские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Волчанских хуторов, но не продвинулись вперед.
- На Купянском направлении оккупанты ни одного подтвержденного продвижения не достигли, до Боровой так же. Но на Лиманском направлении имели успехи. Геолокационные видеозаписи от 23 мая свидетельствуют, что они незначительно прошли в центральной части Липового, что к северу от Лимана.
Как изменилась линия фронта за 24 мая / Карты ISW
- На Северском направлении атаки россиян не имели успеха, на Часов Яр также. А вот на Торецком они продвинулись. Геолокационные видеозаписи от 23 мая показывают россиян к югу от Попового Яра, что к западу от Торецка. Там они захватили поля к юго-востоку от населенного пункта.
- На Покровском направлении изменений не было, но были на Новопавловском. Геолокационные видео от 24 мая свидетельствуют, что оккупанты прошли в северной Богдановке, что на юго-восток от Новопавловки, и, вероятно, захватили этот населенный пункт.
- Российские войска за последние недели значительно расширили свои действия возле Константиновки и заняли достаточно позиций для начала наступательной операции на город.
- Не зафиксировано успехов врага на Кураховском направлении, в районе Великой Новоселки, на Запорожском направлении и на Херсонщине.
Подытоживая, Институт отметил, что российские войска продвинулись в районе Лимана, Торецка и Новопавловки. А также формируют предпосылки для наступления на Константиновку.