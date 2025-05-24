В то же время оккупанты закрепились на отрезке Веселовка – Журавка – Новенькое – Басовка. Об этом в субботу, 24 мая, рассказали аналитики DeepState, передает 24 Канал.

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Как началось продвижение россиян

По данным аналитиков, первые попытки занять позиции на Сумщине россияне осуществили в начале марта – в процессе активного вытеснения украинских бойцов из Курской области. Заняв Свердликово, враг начал вытеснять защитников из-под границы и формировать возможность для перекрытия логистики.

Первые попытки захода на Сумщину начались из села Новенькое, но они были тщетными. Физически населенного пункта как такового уже не существовало, поэтому противник прятался в построенных позициях или в посадках, откуда Силам Обороны удалось его оттеснить.

Впоследствии события развивались через Журавку, где некоторое время украинцам удавалось сдерживать натиск, поражая оккупантов вдоль границы. В течение длительного времени враг осуществлял заход через Новенькое, двигаясь в сторону Басовки, чтобы закрепиться на местности и выполнить на тот момент актуальную задачу по закрытию логистики в Суджу.

Но Силам Обороны удавалось долго сдерживать врага, в частности, работой дронов, куда подтянули подкрепление для стабилизационных мероприятий,

– отметили в DeepState.

Как враг взял преимущество

Из-за отсутствия успехов россияне начали искать новые способы продвижений. В конце концов, противник "нащупал" слабое место между Журавкой и Новеньким, используя посадки для захода вглубь.

Постоянное давление пехоты дало о себе знать – оккупанты количеством получили преимущество.

Очень часто можно было видеть попытки врага на скорости пролететь на квадроциклах в сторону Басовки, и все эти попытки умножались на ноль, даже, при успешной попытке доехать в село,

– добавляют аналитики.

По их словам, долгое время Сумщину можно было воспринимать как "серую зону", ведь Силы обороны продолжают сдерживать натиск, ударяя дронами по перемещениям и попыткам накапливаться.

В этом районе россияне используют пехоту и квадроциклы для быстрого передвижения к точке штурма. Так им удалось закрепиться по отрезку Веселовка – Журавка – Новенькое – Басовка. Кроме того, оккупанты пытаются зайти в Беловодье, сложная ситуация в Локнях.

Украинские подразделения активно работают по противнику в упомянутых населенных пунктах. К примеру, бойцы Госпогранслужбы недавно ликвидировали вражескую пехоту, которая забежала в дома в Беловодах.

К слову, представитель ГПСУ Андрей Демченко ранее рассказал, что самая горячая ситуация на границе сейчас в Сумской области, вблизи населенных пунктов Басовка и Журавка. Россияне активизировали тактику малых штурмовых групп, которые пытаются закрепиться на украинской территории с последующей целью расширения боевых действий.