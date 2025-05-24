Водночас окупанти закріпилися на відтинку Веселівка – Журавка – Новеньке – Басівка. Про це в суботу, 24 травня, розповіли аналітики DeepState, передає 24 Канал.

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Як почалося просування росіян

За даними аналітиків, перші спроби зайняти позиції на Сумщині росіяни здійснили на початку березня – у процесі активного витіснення українських бійців з Курської області. Зайнявши Свердликово, ворог почав витісняти захисників з-під кордону і формувати можливість для перекриття логістики.

Перші спроби заходу на Сумщину почалися з села Новеньке, але вони були марними. Фізично населеного пункту як такого вже не існувало, тож противник ховався у побудованих позиціях або в посадках, звідки Силам Оборони вдалося його відтіснити.

Згодом події розвивалися через Журавку, де певний час українцям вдавалося стримувати натиск, уражаючи окупантів вздовж кордону. Протягом тривалого часу ворог здійснював захід через Новеньке, рухаючись у сторону Басівки, аби закріпитися на місцевості та виконати на той момент актуальну задачу по закриттю логістики в Суджу.

Але Силам Оборони вдавалося довго стримувати ворога, зокрема, роботою дронів, куди підтягнули підкріплення для стабілізаційних заходів,

– зазначили в DeepState.

Як ворог взяв перевагу

Через відсутність успіхів росіяни почали шукати нові способи просувань. Зрештою, противник "намацав" слабке місце між Журавкою і Новеньким, використовуючи посадки для заходу вглиб.

Постійний тиск піхоти мав результат – окупанти кількістю здобули перевагу.

Дуже часто можна було бачити спроби ворога на швидкості пролетіти на квадроциклах в сторону Басівки, і всі ці спроби множилися на нуль, навіть, при успішній спробі доїхати в село,

– додають аналітики.

За їхніми словами, довгий час Сумщину можна було сприймати як "сіру зону", адже Сили оборони продовжують стримувати натиск, б'ючи дронами по переміщеннях і спробах накопичуватися.

У цьому районі росіяни використовують піхоту та квадроцикли для швидкого пересування до точки штурму. Так їм вдалося закріпитися по відтинку Веселівка – Журавка – Новеньке – Басівка. Окрім того, окупанти намагаються зайти в Біловоди, складною є ситуація в Локні.

Українські підрозділи активно працюють по противнику в згаданих населених пунктах. До прикладу, бійці Держприкордонслужби нещодавно ліквідували ворожу піхоту, яка забігла в будинки в Біловодах.

До слова, речник ДПСУ Андрій Демченко раніше розповів, що найгарячіша ситуація на кордоні зараз у Сумській області, поблизу населених пунктів Басівка та Журавка. Росіяни активізували тактику малих штурмових груп, які намагаються закріпитися на українській території з подальшою метою розширення бойових дій.