Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Медіацентр Україна.

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Росіяни намагаються проривати кордон на Сумщині

Найгарячіша ситуація на кордонах зараз спостерігається в Сумській області – зокрема поблизу населених пунктів Басівка та Журавка. Там противник активізував тактику малих штурмових груп, які намагаються перетнути кордон і закріпитися на українській території з подальшою метою розширення бойових дій.

"Часто такі групи залітають навіть на квадроциклах, використовуючи переваги швидкості, аби максимально глибоко, наскільки їм вдасться, заїхати на територію України і вже там чекати підкріплення подібних груп знову ж таки для розширення зони активних боїв", – розповів Демченко.

Він додав, що російські сили намагаються просуватися і поза межами основних напрямків, розширюючи зону активності лівіше від Журавки. Проте українські захисники демонструють стійкість та героїзм і не дозволяють противнику досягати цілей.