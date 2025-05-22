Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Медиацентр Украины.

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Россияне пытаются прорывать границу на Сумщине

Самая горячая ситуация на границах сейчас наблюдается в Сумской области – в частности вблизи населенных пунктов Басовка и Журавка. Там противник активизировал тактику малых штурмовых групп, которые пытаются пересечь границу и закрепиться на украинской территории с последующей целью расширения боевых действий.

"Часто такие группы залетают даже на квадроциклах, используя преимущества скорости, чтобы максимально глубоко, насколько им удастся, заехать на территорию Украины и уже там ждать подкрепления подобных групп опять же для расширения зоны активных боев", – рассказал Демченко.

Он добавил, что российские силы пытаются продвигаться и за пределами основных направлений, расширяя зону активности левее Журавки. Однако украинские защитники демонстрируют стойкость и героизм и не позволяют противнику достигать целей.