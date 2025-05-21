Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що основним теперішнім завданням окупантів була повна окупація Донецької та Луганської областей. Ймовірно, за підсумками 2024 року вони хотіли захопити Покровськ та Костянтинівку, щоб у 2025-му атакувати Слов'янськ та Краматорськ.

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Де спробує наступати Росія

Як наголосив Крамаров, російські окупанти спробують повністю окупувати Донецьку область у 2025 році. Тільки цього разу вони можуть спробувати дещо інші способи.

Там розуміють, що накопичити дуже велику кількість військ на невеликій ділянці фронту вже не завжди працює. Це давало ефект, коли Україна мала дефіцит боєприпасів до артилерії, стрілецької зброї та інших видів західного озброєння. Оці "зомбі-атаки" зараз не приносять ефекту. Втрати в росіян ростуть,

– сказав Крамаров.

Ймовірно, цього разу окупанти спробують розтягнути фронт. Вони можуть спробувати накопичити війська біля Сумської та Харківської областей. Україна буде змушена на це реагувати і перекидати туди додаткові сили, які не зможе залучити на тому ж Донецькому напрямку. Саме тому Путін приїхав до Курської області.

При цьому Росія спробує і надалі "гратися" в різні мирні переговори, максимально затягуючи їх. Все це буде закінчуватися тим, що Кремль знову висуватиме неадекватні вимоги про те, щоб Україна віддала 4 області; скоротила армії; нікуди не вступала і так далі.

Росіяни будуть ніби рухатися в перемовинах, потім відкочуватися. Це відбуватиметься доти, доки в них будуть ресурси на оцю свою кампанію. Основна ціль – окупувати Донецьку область. Якщо у цьому році їм не вдасться це зробити, то, можливо, вони замисляться, щоб піти на переговори та бути конструктивними,

– вважає Крамаров.

Додамо, за більш ніж 3 роки повномасштабної війни Росія втратила понад 976 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 10835 російських танків, 22569 бойових броньованих машин, 28090 артилерійських систем, 1388 РСЗВ тощо.