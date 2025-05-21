Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что основной нынешней задачей оккупантов была полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Вероятно, по итогам 2024 года они хотели захватить Покровск и Константиновку, чтобы в 2025-м атаковать Славянск и Краматорск.

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Где попытается наступать Россия

Как отметил Крамаров, российские оккупанты попытаются полностью оккупировать Донецкую область в 2025 году. Только на этот раз они могут попробовать несколько иные способы.

Там понимают, что накопить очень большое количество войск на небольшом участке фронта уже не всегда работает. Это давало эффект, когда Украина имела дефицит боеприпасов к артиллерии, стрелкового оружия и других видов западного вооружения. Эти "зомби-атаки" сейчас не приносят эффекта. Потери у россиян растут,

– сказал Крамаров.

Вероятно, в этот раз оккупанты попытаются растянуть фронт. Они могут попытаться накопить войска возле Сумской и Харьковской областей. Украина будет вынуждена на это реагировать и перебрасывать туда дополнительные силы, которые не сможет привлечь на том же Донецком направлении. Именно поэтому Путин приехал в Курскую область.

При этом Россия попытается и в дальнейшем "играться" в различные мирные переговоры, максимально затягивая их. Все это будет заканчиваться тем, что Кремль снова будет выдвигать неадекватные требования о том, чтобы Украина отдала 4 области; сократила армии; никуда не вступала и так далее.

Россияне будут как бы двигаться в переговорах, потом откатываться. Это будет происходить до тех пор, пока у них будут ресурсы на эту свою кампанию. Основная цель – оккупировать Донецкую область. Если в этом году им не удастся это сделать, то, возможно, они задумаются, чтобы пойти на переговоры и быть конструктивными,

– считает Крамаров.

Добавим, за более чем 3 года полномасштабной войны Россия потеряла более 976 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10835 российских танков, 22569 боевых бронированных машин, 28090 артиллерийских систем, 1388 РСЗО и т.п.