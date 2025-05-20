Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение DeepState.

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Враг давит на Силы обороны в Донецкой области

Аналитики отмечают, что россияне не остановились на предыдущих успехах и осуществляют наступление дальше. Сейчас активные штурмы оккупантов продолжаются к югу от Новополя и южнее Новоселки. Они пользуются тем, что этот отрезок фронта является проблемным. Россияне привлекают здесь большое количество пехоты как по несколько, так и по 5-10 человек.

Оккупанты продвигаются посадками и занимают их. Российским военным удалось найти место, которое является не очень защищенным. Оттуда враги движутся от Новополя и начинают накапливаться в южной части Зеленого Поля.

Одновременно с этим московиты пробуют двигаться в сторону села из района Новоселки, что образует неблагоприятную обстановку для бойцов СОУ между Новополем и Новоселкой,

– добавили в DeepState.

Аналитики подытожили, что россияне по сути просто обошли украинских бойцов, которые героически держат оборону несмотря на то, что враг имеет преимущество. На этом отрезке фронта командование, вероятно, снова пускает в бой силы территориальной обороны с их ограниченными ресурсами.

Напомним, ранее обновленная карта DeepState показывала, что за сутки российская армия продвинулась в нескольких населенных пунктах Донецкой и Запорожской областей.