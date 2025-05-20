Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення DeepState.

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Ворог тисне на Сили оборони на Донеччині

Аналітики зазначають, що росіяни не зупинилися на попередніх успіхах та здійснюють наступ далі. Зараз активні штурми окупантів тривають на південь від Новополя та південніше Новосілки. Вони користуються тим, що цей відрізок фронту є проблемним. Росіяни залучають тут велику кількість піхоти як по декілька, так і по 5-10 осіб.

Окупанти просуваються посадками та займають їх. Російським військовим вдалося знайти місце, яке є не дуже захищеним. Звідти вороги рухаються від Новополя та починають накопичуватися в південній частині Зеленого Поля.

Одночасно з цим московити пробують рухатися в сторону села з району Новосілки, що утворює несприятливу обстановку для бійців СОУ між Новополем і Новосілкою,

– додали в DeepState.

Аналітики підсумували, що росіяни по суті просто обійшли українських бійців, які героїчно тримають оборону попри те, що ворог має перевагу. На цьому відтинку фронту командування, ймовірно, знову пускає в бій сили територіальної оборони з їхніми обмеженими ресурсами.

Нагадаємо, раніше оновлена мапа DeepState показувала, що за добу російська армія просунулася в кількох населених пунктах Донецької та Запорізької областей.