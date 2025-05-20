Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

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Героїчний вчинок водія ГУР

Бійці "Спецпідрозділу Тимура", що підпорядковується ГУР України днями поїхали на бойове завдання на Куп'янському напрямку. Там вони потрапили під обстріл росіян, окупанти вдарили по їхньому броньовику M1224 MaxxPro.

На щастя, снаряд не зміг пробити машину, тому воїни не постраждали. Вони вийшли з броньовика та відійшли з зони ураження.

Врятувати таку необхідну техніку вирішив військовий із підрозділу логістики. Він дістався до броньовика, на місці переконався, що двигун справний, тож вирішив його евакуювати. Так на трьох колесах зі скреготом металу по асфальту він успішно довіз MaxxPro до українських позицій.

Епічне відео з фронту, яке вкотре підтверджує, що війна – це випробування для сили волі й логістики, зафіксували аеророзвідники підрозділу,

– пишуть в управлінні розвідки.

Боєць ГУР ефектно евакуював броньовик із зони ураження: дивіться відео

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше коментував ситуацію щодо літнього наступу окупантів. За його словами, біля Харкова та Сум росіяни не будуть суттєво діяти. У Дніпропетровській області серйозних змін також не очікується, до Дніпра противнику ще далеко.

Також Буданов не особливо радіє можливому просуванню в переговорному процесі. Начальник ГУР говорить, що це не завжди означає перемогу, результат перемовин може бути непередбачуваними.