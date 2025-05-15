Про спецпідрозділ Group 13 і його командира, які займаються полюванням за ворожими об'єктами, відомо досить мало. Як розповіла ведуча 24 Каналу Софія Трощук, так потрібно, щоб не нашкодити військовим і не допомогти ворогу.

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Яка "улюблена" ціль

Командир Group 13 з позивним "Тринадцять" розповів, що важливим є знищення усіх цілей, які вплинуть на боєздатність Росії. Однак він назвав одну особливу, яка запам'яталася йому найбільше.

Для мене, мабуть, знакова ціль – це ракетний корабель "Івановєц". Нам ще вдалося зняти відео, як він тоне. Це те, що дуже відображається у моїй пам'яті,

– розповів "Тринадцятий".

Нагадаємо, корабель "Івановєц" знищили у ніч проти 1 лютого 2024 року. Загалом таких кораблів у росіян було лише 3. Ймовірно, тоді загинули всі 40 людей, які були на борту. Окупанти намагалися знищити дрони, які атакували корабель, але зробити це з кулеметів було нереально.

Варто зауважити, що розвідники також поділилися інформацією про нові дрони Magura V7, які можуть переносити ракети та інше важке озброєння. Так вони трішки прочинили завісу для громадськості, але загалом проєкт Magura залишається загадкою та справжнім жахом для російських окупантів.