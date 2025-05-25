Він показав, де були просування російської армії, та зробив окремий акцент на Костянтинівці. Висновки ISW та оновлені карти публікує 24 Канал.

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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 25 травня

Бої в Курській області тривали 24 травня, щодо Бєлгородської області повідомлень не було. Інформації про зміну лінії фронту там немає.

області тривали 24 травня, щодо Бєлгородської області повідомлень не було. Інформації про зміну лінії фронту там немає. Наступальні операції росіян на півночі Сумської області до успіху не призвели. Вони заявили, що захопили Локню, але в Силах оборони це заперечили (докладніше про ситуацію на Сумщині розповіли у Deep State).

області до успіху не призвели. Вони заявили, що захопили Локню, але в Силах оборони це заперечили (докладніше про ситуацію на Сумщині розповіли у Deep State). 23 та 24 травня російські війська провели наступальні операції на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Вовчанських хуторів, але не просунулися вперед.

та Вовчанських хуторів, але не просунулися вперед. На Куп'янському напрямку окупанти жодного підтвердженого просування не досягли, до Борової так само. Але на Лиманському напрямку мали успіхи. Геолокаційні відеозаписи від 23 травня свідчать, що вони незначно пройшли в центральній частині Липового, що на північ від Лимана.

Як змінилася лінія фронту за 24 травня / Карти ISW

На Сіверському напрямку атаки росіян не мали успіху, на Часів Яр також. А от на Торецькому вони просунулися. Геолокаційні відеозаписи від 23 травня показують росіян на південь від Попового Яру, що на захід від Торецька. Там вони захопили поля на південний схід від населеного пункту.

вони просунулися. Геолокаційні відеозаписи від 23 травня показують росіян на південь від Попового Яру, що на захід від Торецька. Там вони захопили поля на південний схід від населеного пункту. На Покровському напрямку змін не було, але були на Новопавлівському . Геолокаційні відео від 24 травня свідчать, що окупанти пройшли в північній Богданівці, що на південний схід від Новопавлівки, та, ймовірно, захопили цей населений пункт.

. Геолокаційні відео від 24 травня свідчать, що окупанти пройшли в північній Богданівці, що на південний схід від Новопавлівки, та, ймовірно, захопили цей населений пункт. Російські війська за останні тижні значно розширили свої дії біля Костянтинівки та зайняли достатньо позицій для початку наступальної операції на місто.

та зайняли достатньо позицій для початку наступальної операції на місто. Не зафіксовано успіхів ворога на Курахівському напрямку, в районі Великої Новосілки, на Запорізькому напрямку та на Херсонщині.

Підсумовуючи, Інститут зауважив, що російські війська просунулися в районі Лимана, Торецька та Новопавлівки. А також формують передумови для наступу на Костянтинівку.