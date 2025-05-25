Він показав, де були просування російської армії, та зробив окремий акцент на Костянтинівці. Висновки ISW та оновлені карти публікує 24 Канал.
Дивіться також Готує ґрунт для нової хвилі агресії: ISW оцінив заяву Лаврова про "нелегітимність" Зеленського
Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 25 травня
- Бої в Курській області тривали 24 травня, щодо Бєлгородської області повідомлень не було. Інформації про зміну лінії фронту там немає.
- Наступальні операції росіян на півночі Сумської області до успіху не призвели. Вони заявили, що захопили Локню, але в Силах оборони це заперечили (докладніше про ситуацію на Сумщині розповіли у Deep State).
- 23 та 24 травня російські війська провели наступальні операції на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Вовчанських хуторів, але не просунулися вперед.
- На Куп'янському напрямку окупанти жодного підтвердженого просування не досягли, до Борової так само. Але на Лиманському напрямку мали успіхи. Геолокаційні відеозаписи від 23 травня свідчать, що вони незначно пройшли в центральній частині Липового, що на північ від Лимана.
Як змінилася лінія фронту за 24 травня / Карти ISW
- На Сіверському напрямку атаки росіян не мали успіху, на Часів Яр також. А от на Торецькому вони просунулися. Геолокаційні відеозаписи від 23 травня показують росіян на південь від Попового Яру, що на захід від Торецька. Там вони захопили поля на південний схід від населеного пункту.
- На Покровському напрямку змін не було, але були на Новопавлівському. Геолокаційні відео від 24 травня свідчать, що окупанти пройшли в північній Богданівці, що на південний схід від Новопавлівки, та, ймовірно, захопили цей населений пункт.
- Російські війська за останні тижні значно розширили свої дії біля Костянтинівки та зайняли достатньо позицій для початку наступальної операції на місто.
- Не зафіксовано успіхів ворога на Курахівському напрямку, в районі Великої Новосілки, на Запорізькому напрямку та на Херсонщині.
Підсумовуючи, Інститут зауважив, що російські війська просунулися в районі Лимана, Торецька та Новопавлівки. А також формують передумови для наступу на Костянтинівку.