Недавно Воздушные силы ВСУ успешно атаковали передовой командный пункт 3-го армейского корпуса оккупантов в Бахмуте. Этот удар снижает способность России планировать и проводить операции на Покровском направлении, передает 24 Канал.
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Потери России на 24 мая 2025 года
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 979830 (+1130) человек,
- танков – 10852 (+11),
- боевых бронированных машин – 22622 (+47),
- артиллерийских систем – 28201 (+36),
- РСЗО – 1395 (+5),
- средства ПВО – 1169 (+2),
- самолетов – 372 (+0),
- вертолетов – 336 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 37177 (+232),
- крылатые ракеты – 3197 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 49639 (+232),
- специальная техника – 3895 (+0)