Нещодавно Повітряні сили ЗСУ успішно атакували передовий командний пункт 3-го армійського корпусу окупантів у Бахмуті. Цей удар знижує здатність Росії планувати та проводити операції на Покровському напрямку, передає 24 Канал.
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Втрати Росії на 24 травня 2025 року
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 979830 (+1130) осіб,
- танків – 10852 (+11),
- бойових броньованих машин – 22622 (+47),
- артилерійських систем – 28201 (+36),
- РСЗВ – 1395 (+5),
- засоби ППО – 1169 (+2),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 336 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37177 (+232),
- крилаті ракети – 3197 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49639 (+232),
- спеціальна техніка – 3895 (+0)
Втрати ворога станом на 24 травня 2025 рік / Фото Генштаб