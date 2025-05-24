Нещодавно Повітряні сили ЗСУ успішно атакували передовий командний пункт 3-го армійського корпусу окупантів у Бахмуті. Цей удар знижує здатність Росії планувати та проводити операції на Покровському напрямку, передає 24 Канал.

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Втрати Росії на 24 травня 2025 року

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 979830 (+1130) осіб,

танків – 10852 (+11),

бойових броньованих машин – 22622 (+47),

артилерійських систем – 28201 (+36),

РСЗВ – 1395 (+5),

засоби ППО – 1169 (+2),

літаків – 372 (+0),

гелікоптерів – 336 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37177 (+232),

крилаті ракети – 3197 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 49639 (+232),

спеціальна техніка – 3895 (+0)

Втрати ворога станом на 24 травня 2025 рік / Фото Генштаб