Нещодавно Повітряні сили ЗСУ успішно атакували передовий командний пункт 3-го армійського корпусу окупантів у Бахмуті. Цей удар знижує здатність Росії планувати та проводити операції на Покровському напрямку, передає 24 Канал.

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Втрати Росії на 24 травня 2025 року

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

  • особового складу – близько 979830 (+1130) осіб,
  • танків – 10852 (+11),
  • бойових броньованих машин – 22622 (+47),
  • артилерійських систем – 28201 (+36),
  • РСЗВ – 1395 (+5),
  • засоби ППО – 1169 (+2),
  • літаків – 372 (+0),
  • гелікоптерів – 336 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37177 (+232),
  • крилаті ракети – 3197 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49639 (+232),
  • спеціальна техніка – 3895 (+0)

втрати Росії на 24 травня 2025 рік

Втрати ворога станом на 24 травня 2025 рік / Фото Генштаб