Загальні ж втрати Росії у війні проти України перевищили вже 978 тисяч бійців. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії на 23 травня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 978 700 (+1 050),
- танків – 10 841 (+2),
- бойових броньованих машин – 22 575 (+1),
- артилерійських систем – 28 165 (+43),
- РСЗВ – 1 390 (+2),
- засобів ППО – 1 167 (+0),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 336 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36 945 (+148),
- крилатих ракет – 3 197 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49 407 (+139),
- спеціальної техніки – 3 895 (+0).
Втрати ворога на 23 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, що нещодавно Сили безпілотних систем України знищили кілька російських систем ППО. Зокрема було уражено ЗРК "Тор", "Бук-М3" та С-300.