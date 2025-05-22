На Донецькому напрямку оператори роти "Чарлі" 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з 15-ю бригадою артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили та уразили три ЗРК збройних сил Росії , а також командно-штабну машину зенітно-ракетного дивізіону, передає 24 Канал.

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Що відомо

Серед уражених зенітно-ракетних комплексів росіян:

"Тор" (невстановленої модифікації) – радіус перехоплення повітряних цілей до 15 кілометрів;

"Бук-М3" (знищено) – найсучасніша модифікація, радіус перехоплення до 70 кілометрів;

С-300 – призначений знищувати авіацію та перехоплювати крилаті і балістичні ракети на відстані до 200 кілометрів.

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У Силах безпілотних систем уточнили, що противник використовує ЗРК різного радіусу дії, щоб вибудувати ешелоновану оборону від українських літаків, ракет та БпЛА на певній ділянці фронту.

Тим часом виведення з ладу командно-штабної машини паралізує або значно ускладнює противнику управління зенітно-ракетним дивізіоном, а також створює вразливі зони у його повітряному просторі.

Нагадаємо, що у ніч проти 21 травня підрозділи СБС ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Болховський завод напівпровідникових приладів у Росії.