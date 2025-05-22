Потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 977 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 22 мая 2025 года

  • Личного состава – около 977650 (+870),
  • танков – 10839 (+4),
  • боевых бронированных машин – 22574 (+5),
  • артиллерийских систем – 28122 (+32),
  • РСЗВ – 1388 (+0),
  • средств ПВО – 1167 (+0),
  • самолетов – 372 (+0),
  • вертолетов – 336 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36797 (+105),
  • крылатых ракет – 3197 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 49268 (+99),
  • специальной техники – 3895 (+0).

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Втрати ворога на 22 травня 2025 рокуПотери врага на 22 мая / Инфографика Генштаба ВСУ