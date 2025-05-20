Во время вражеского штурма украинский снайпер попал в бронемашину врага. Огонь велся с большой дистанции в сложных условиях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sniper Group E40.

Остановил бронемашину выстрелом

Попадание произошло с расстояния 1,7 километра, что привело к остановке техники на поле боя. Выстрел осуществили из антиматериальной винтовки калибра 12,7×99 миллиметров в сложных погодных условиях и с неудобной позиции.

В этот результат сначала не поверил даже сам стрелок. Но это не байка. Это работа нашего опытного снайпера,

– указано в сообщении.

Выстрел украинского снайпера стал критическим для российской техники: смотрите видео

Видеофиксация и корректировка стрелка выполнялись с помощью многофункционального бинокля SAFRAN JIM LR с лазерным дальномером.



Снимок с бинокля SAFRAN JIM LR / фото Gray Area Group

Как сообщает MILITARNIY, подтвердить поражение механика-водителя визуально невозможно из-за плотного покрытия бронетранспортера резиновыми антидроновими листами. В то же время остановка техники может свидетельствовать о попадании в экипаж или двигатель.

К слову, снайпер ВСУ "Мелкий" точными выстрелами из винтовки 308 приземляет российские "мавики". Он мастерски работает по вражеским дронам, отправляя их прямо в землю. А медсестра метким выстрелом из гранатомета ликвидировала группу врагов и взяла на себя командование, спасая подразделение от окружения.

Напомним, что за минувшие сутки 19 мая потери российской армии в личном составе составили 1030 захватчиков.

На днях СБУ провела спецоперацию в Черном море: уничтожила российскую РЛС "Нева" и склады на газодобывающих платформах с помощью дронов.