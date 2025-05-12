Кроме этого, женщина корректировала действия всех бойцов на позициях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Как медсестре удалось спасти подразделение

По данным Генштаба, когда началась мощная атака российских оккупантов с привлечением бронетехники и десанта, Светлана была на ротном опорном пункте. В этот момент подразделение осталось без командира, поэтому она взяла командование на себя.

Женщина по рации получала инструкции от комбата, который видел поле боя с видеотрансляции, и корректировала действия всех бойцов на позициях.

Стоит заметить, что в начале полномасштабного вторжения Светлана пошла добровольцем на фронт, потому что имела большой медицинский опыт, а именно работала медсестрой в реанимации больницы имени Мечникова в Днепре. Тот опыт помог ей спасти десятки жизней.

Однако с командованием подразделения женщина тоже справилась достаточно хорошо. Заметим, что опорный пункт был расположен среди руин населенного пункта. Сначала Светлана отстреливалась вместе с собратьями, а когда стало понятно, что позиции подразделения окружены, потому что группа оккупантов зашла в один из домов с тыла и взяла под огневой контроль пути отхода и доставки боеприпасов, она взяла в руки одноразовый гранатомет.

Как и все воины 128-й бригады ТрО "Дикое Поле", Светлана много раз стреляла на полигоне из всех видов оружия, в том числе из разнообразных гранатометов. Впрочем, одно дело полигон, а другое – реальный бой.

Я попросила ребят держаться и ни в коем случае не покидать свои позиции, потому что тогда точно не устоим. А потом взяла одноразовый гранатомет и пошла на встречу российским штурмовикам. Они подобрались слишком близко – были всего через два дома. Я обошла их, встала и сделала выстрел в окно дома. Вся группа оккупантов там и осталась,

– рассказывает Светлана.

Таким образом удалось сорвать атаку российских военных и не допустить окружения позиции украинских бойцов. Благодаря той победе, полученной на руинах Старомайорского, за несколько суток удалось провести ротацию и вывести их с позиций.

Добавим, что командир 128 бригады ТрО "Дикое Поле" вручил Светлане награду – Крест Сухопутных войск. Стоит отметить, что сын Светланы тоже был добровольцем и погиб в бою под Бахмутом. Она же решила, что ее целью является спасение жизни собратьев. Поэтому с новой наградой вернулась к своему батальону, который держит оборону Запорожском направлении.

К слову, ранее украинские военные уничтожили две российские артиллерийские системы "Гиацинт-Б" и места хранения боеприпасов. Меткие удары 44-й отдельной артиллерийской бригады привели к образованию густого дыма и огненных облаков на местах поражения.