Окрім цього, жінка корегувала дії всіх бійців на позиціях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Українські воїни влаштували засідку і знищили групу окупантів у ворожому тилу: відео

Як медсестрі вдалося врятувати підрозділ

За даними Генштабу, коли почалася потужна атака російських окупантів із залученням бронетехніки та десанту, Світлана була на ротному опорному пункті. У цей момент підрозділ залишився без командира, тому вона взяла командування на себе.

Жінка по рації отримувала інструкції від комбата, який бачив поле бою з відеотрансляції, і корегувала дії всіх бійців на позиціях.

Варто зауважити, що напочатку повномасштабного вторгнення Світлана пішла доброволицею на фронт, бо мала великий медичний досвід, а саме працювала медсестрою у реанімації лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Той досвід допоміг їй врятувати десятки життів.

Проте з командуванням підрозділу жінка теж впоралася досить добре. Зауважимо, що опорний пункт був розташований серед руїн населеного пункту. Спочатку Світлана відстрілювалась разом з побратимами, а коли стало зрозуміло, що позиції підрозділу оточені, бо група окупантів зайшла в один з будинків з тилу і взяла під вогневий контроль шляхи відходу і доставки боєприпасів, вона взяла в руки одноразовий гранатомет.

Як і всі воїни 128-ї бригади ТрО "Дике Поле", Світлана багато разів стріляла на полігоні з усіх видів зброї, у тому числі з різноманітних гранатометів. Втім, одна справа полігон, а інша – реальний бій.

Я попросила хлопців триматися і ні в якому разі не покидати свої позиції, бо тоді точно не встоїмо. А потім взяла одноразовий гранатомет і пішла на зустріч російським штурмовикам. Вони підібралися занадто близько – були всього через дві хати. Я обійшла їх, встала і зробила постріл у вікно будинку. Вся група окупантів там і залишилась,

– розповідає Світлана.

Таким чином вдалося зірвати атаку російських військових та не допустити оточення позиції українських бійців. Завдяки тій перемозі, отриманій на руїнах Старомайорського, за кілька діб вдалося провести ротацію і вивести їх з позицій.

Додамо, що командир 128 бригади ТрО "Дике Поле" вручив Світлані нагороду – Хрест Сухопутних військ. Варто зазначити, що син Світлани теж був добровольцем та загинув у бою під Бахмутом. Вона ж вирішила, що її метою є порятунок життя побратимів. Тому з новою нагородою повернулась до свого батальйону, який тримає оборону Запорізькому напрямку.

До слова, раніше українські військові знищили дві російські артилерійські системи "Гіацинт-Б" та місця зберігання боєприпасів. Влучні удари 44-ї окремої артилерійської бригади призвели до утворення густого диму та вогняних хмар на місцях ураження.