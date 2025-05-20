Під час ворожого штурму український снайпер влучив у бронемашину ворога. Вогонь вівся з великої дистанції в складних умовах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sniper Group E40.

Зупинив бронемашину пострілом

Влучання відбулось з відстані 1,7 кілометра, що призвело до зупинки техніки на полі бою. Постріл здійснили з антиматеріальної гвинтівки калібру 12,7×99 міліметрів у складних погодних умовах і з незручної позиції.

В цей результат спочатку не повірив навіть сам стрілець. Але це не байка. Це робота нашого найдосвідченішого снайпера,

– зазначено в повідомленні.

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Відеофіксація та коригування стрільця виконувались за допомогою багатофункціонального бінокля SAFRAN JIM LR з лазерним далекоміром.



Знімок з бінокля SAFRAN JIM LR / фото Gray Area Group

Як повідомляє MILITARNIY, підтвердити ураження механіка-водія візуально неможливо через щільне покриття бронетранспортера гумовими антидроновими листами. Водночас зупинка техніки може свідчити про влучання в екіпаж або двигун.

До слова, снайпер ЗСУ "Мєлкій" точними пострілами з гвинтівки 308 приземляє російські "мавіки". Він майстерно працює по ворожих дронах, відправляючи їх прямо в землю. А медсестра влучним пострілом із гранатомета ліквідувала групу ворогів і взяла на себе командування, врятувавши підрозділ від оточення.

Нагадаємо, що за минулу добу 19 травня втрати російської армії в особовому складі склали 1030 загарбників.

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