Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання “Харків”. Українські захисники на Вовчанському напрямку продовжують нищити російські дрони, які постійно загрожують позиціям ЗСУ.

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"Мєлкій" відправляє ворожі "мавіки" в землю

Бійці 3-ї роти батальйону "Материк" у складі ОТУ "Харків" використовують засоби радіоелектронної боротьби та антидронові рушниці, але ворог постійно змінює тактику – адаптує частоти зв’язку та вдосконалює управління своїми БпЛА.

Проте є засіб, який не піддається жодним частотним маніпуляціям – снайперська гвинтівка калібру 308. Боєць з позивним "Мєлкій" майстерно працює по ворожих "мавіках", відправляючи їх прямісінько в землю.

До слова, українські сили протистоять численним атакам російських окупантів на різних напрямках, зокрема на Покровському, Новопавлівському та інших.

Минулої доби було відбито 155 бойових зіткнень, а втрати ворога склали 1 560 осіб.