Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Оперативно-тактическая группировка “Харьков”. Украинские защитники на Волчанском направлении продолжают уничтожать российские дроны, которые постоянно угрожают позициям ВСУ.

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"Мелкий" отправляет вражеские "мавики" в землю

Бойцы 3-й роты батальона "Материк" в составе ОТГ "Харьков" используют средства радиоэлектронной борьбы и антидронные ружья, но враг постоянно меняет тактику – адаптирует частоты связи и совершенствует управление своими БпЛА.

Однако есть средство, который не поддается никаким частотным манипуляциям – снайперская винтовка калибра 308. Боец с позывным "Мелкий" мастерски работает по вражеским "мавикам", отправляя их прямо в землю.

К слову, украинские силы противостоят многочисленным атакам российских оккупантов на разных направлениях, в частности на Покровском, Новопавловском и других.

За прошедшие сутки было отражено 155 боевых столкновений, а потери врага составили 1 560 человек.