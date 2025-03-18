Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Враги нанесли всего 90 авиационных ударов и ударили 2506 дронами-камикадзе. За прошедшие сутки состоялся 5771 артиллерийский обстрел, 145 из которых – из реактивных систем залпового огня.

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Что известно о ситуации на фронте

На Харьковском направлении враг один раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло 9 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмы противника в сторону Петропавловки, Загрызово, Каменки, Западного, Кругляковки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг совершил 10 атак. Оккупанты пытались продвинуться вперед у Балки Журавки, Ямполовки, Новомихайловки, Нового, Ольговки, Заречного и Зеленой Долины.

На Северском направлении ВСУ отбили три атаки противника в районе Белогоровки и в направлении Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг совершил 7 атак на позиции украинских войск в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочок, Предтечино и Курдюмовки.

На Торецком направлении россияне атаковали ВСУ 25 раз возле Торецка, Дачного, Дружбы, Озаряновки, Дилиевки и Леонидовки.

Боевые действия на Торецком направлении: карта

На Покровском направлении за прошедшие сутки защитники смогли остановить 44 штурмовые действия оккупантов в районах населенных пунктов Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Новопавловка, Котлиное, Удачное, Новоалександровка, Богдановка, Лысовка и Андреевка.

Покровское направление активно штурмуют оккупанты: карта фронта

На Новопавловском направлении украинские воины отбили 14 вражеских атак у Алексеевки, Привольного и Константинополя, а также в сторону Веселого и Разлива.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили 10 атак противника вблизи Новоселки и Новополя.

Ситуация на фронте в Запорожской области: показываем на карте

На Ореховском направлении ВСУ отбили две атаки в районах населенных пунктов Степное и Лобково.

На Приднепровском направлении украинская армия смогла противодействовать одной вражеской атаке.

У Курской области бойцы ВСУ отбили 18 атак врага. Россияне нанесли 30 авиационных ударов, применив 42 КАБ, а также осуществил 301 обстрел.

В ожесточенных боях российская армия несет ощутимые потери в живой силе и технике. ВСУ активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. За прошедшие сутки потери захватчиков составили 1560 человек. Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по 8 районах сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, а также поразили два пункта управления, одно средство ПВО и три средства ракетных войск и артиллерии.