Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Также россияне активно обстреливают позиции украинских военных.

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Где больше всего атаковали

На Харьковском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера состоялось 5 атак оккупантов недалеко от населенных пунктов Петропавловка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз вблизи Ямполовки, Надежды и в направлении Зеленой Долины и Нового.

Враг атаковал в направлении Ямполовки: смотрите на карте

На Северском направлении наши войска отбили 2 атаки противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг совершил 6 атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Маркового и Предтечино.

На Торецком направлении враг 21 раз атаковал украинские подразделения в районах Озаряновки, Дружбы, Торецка.

Россияне давят на Торецк: смотрите на карте

На Покровском направлении остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Котлиное, Преображенка, Котляровка, Зверево, Удачное, Андреевка и в сторону Алексеевки.

Противник активизировался возле Зеленого Поля: смотрите на карте

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 9 атак захватчиков в районе Константинополя.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 2 атаки противника в направлении Привольного и Свободного Поля.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили 3 атаки в районах населенных пунктов Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно отбили 3 вражеские атаки.

На Курском направлении отбили 21 атаку захватчиков, также враг нанес 27 авиационных ударов, применив при этом 33 КАБ, и совершил 209 обстрелов, три из которых – с РСЗО.