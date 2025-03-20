Россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 72 авиационных удара. Оккупанты совершили более 6000 артиллерийских обстрелов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте на 20 марта

На Харьковском направлении враг 5 раз пытался продвинуться в районе Волчанска и Двуречной, но наступление не удалось.

На Купянском направлении произошло 6 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Неудачное продвижение россиян происходило у Ямполовки и в направлениях Нового, Новомихайловки и Зеленой Долины.

Лиманское направление: карта боевых действий

На Северском направлении ВСУ отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении состоялись четыре вражеские атаки на позиции украинских войск в районах Александро-Шультино, Миньковки и Новомаркового.

На Торецком направлении враг атаковал 21 раз возле Крымского, Торецка, Дачного и Дилиевки.

На Покровском направлении за сутки ВСУ отбили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Котлино, Зверево, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Валентиновка, Андреевка и в направлении Сергеевки.

Ситуация возле Покровска: показываем на карте

На Новопавловском направлении Силам обороны удалось отбить 13 атак захватчиков у Привольного, Разлива, Булацкого и Константинополя.

На Гуляйпольском направлении ВСУ успешно отбили три вражеские атаки в направлении Новополя.

На Ореховском направлении произошло 7 атак в районе Степного и в направлении населенных пунктов Лобково и Щербаки.

Боевые действия в Запорожской области: карта

У Курской области украинские воины отбили 22 атаки россиян. Враг нанес 23 авиационные удары, применив 28 КАБ, и совершил 333 обстрелов, 12 из которых – с РСЗО.

ВСУ наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе, технике и подрывают наступательный потенциал врага в тылу. Россияне за минувшие сутки потеряли 1400 человек, а также несколько танков, боевых бронированных машин, артиллерийские системы, РСЗО, средства ПВО, автомобильную технику и одну тяжелую огнеметную систему.