Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний та 72 авіаційних удари. Окупанти здійснили понад 6000 артилерійських обстрілів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті на 20 березня

На Харківському напрямку ворог 5 разів намагався просунутися в районі Вовчанська та Дворічної, але наступ не вдався.

На Куп’янському напрямку відбулося 6 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Невдале просування росіян відбувалося біля Ямполівки та в напрямках Нового, Новомихайлівки та Зеленої Долини.

Лиманський напрямок: карта бойових дій

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку відбулися чотири ворожі атаки на позиції українських військ у районах Олександро-Шультиного, Міньківки та Новомаркового.

На Торецькому напрямку ворог атакував 21 раз біля Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки.

На Покровському напрямку за добу ЗСУ відбили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка та в напрямку Сергіївки.

Ситуація біля Покровська: показуємо на карті

На Новопавлівському напрямку Силам оборони вдалося відбити 13 атак загарбників біля Привільного, Розливу, Булацького та Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ успішно відбили три ворожі атаки в напрямку Новополя.

На Оріхівському напрямку відбулося 7 атак в районі Степового та в напрямку населених пунктів Лобкове та Щербаки.

Бойові дії в Запорізькій області: карта

У Курській області українські воїни відбили 22 атаки росіян. Ворог завдав 23 авіаційні удари, застосувавши 28 КАБ, та здійснив 333 обстрілів, 12 з яких – із РСЗВ.

ЗСУ завдають окупантам відчутних втрат у живій силі, техніці та підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Росіяни за минулу добу втратили 1400 осіб, а також кілька танків, бойових броньованих машин, артилерійські системи, РСЗВ, засоби ППО, автомобільну техніку та одну важку вогнеметну систему.