Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення орієнтовні втрати противника складають:

особового складу – близько 899470 (+1400) осіб,

танків – 10377 (+13);

бойових броньованих машин – 21561 (+38);

артилерійських систем – 24747 (+43);

РСЗВ – 1322 (+2);

засобів ППО – 1110 (+3);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29895 (+179);

крилатих ракет – 3121 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 41094 (+91);

спеціальної техніки – 3780 (+0).



Втрати ворога на 20 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, в середу, 19 березня, в українській розвідці розповіли, що загарбники у тимчасово окупованому Криму впродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту. Адже їхні дорогі системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України.

Загалом внаслідок успішної демілітаризації ворога на Кримському півострові було уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС).