Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения ориентировочные потери противника составляют:

  • личного состава – около 899470 (+1400) человек,
  • танков – 10377 (+13);
  • боевых бронированных машин – 21561 (+38);
  • артиллерийских систем – 24747 (+43);
  • РСЗВ – 1322 (+2);
  • средств ПВО – 1110 (+3);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 29895 (+179);
  • крылатых ракет – 3121 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41094 (+91);
  • специальной техники – 3780 (+0).


Потери врага на 20 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, в среду, 19 марта, в украинской разведке рассказали, что захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота. Ведь их дорогие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины.

В целом в результате успешной демилитаризации врага на Крымском полуострове было поражено целый ряд российских радиолокационных станций (РЛС).