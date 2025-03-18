Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала 2025 года общие потери врага в войне, которую начала Россия, составляют уже более 100 тысяч человек. С начала полномасштабного вторжения противник потерял:

личного состава – около 897010 (+1560) человек,

танков – 10352 (+8);

боевых бронированных машин – 21509 (+20);

артиллерийских систем – 24640 (+42);

РСЗО – 1319 (+1);

средств ПВО – 1107 (+3);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 29616 (+149);

крылатых ракет – 3121 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 40892 (+107);

специальной техники – 3780 (+2).



Потери врага по состоянию на 18 марта / Инфографика Генштаба ВСУ