Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала 2025 года общие потери врага в войне, которую начала Россия, составляют уже более 100 тысяч человек. С начала полномасштабного вторжения противник потерял:

  • личного состава – около 897010 (+1560) человек,
  • танков – 10352 (+8);
  • боевых бронированных машин – 21509 (+20);
  • артиллерийских систем – 24640 (+42);
  • РСЗО – 1319 (+1);
  • средств ПВО – 1107 (+3);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 29616 (+149);
  • крылатых ракет – 3121 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 40892 (+107);
  • специальной техники – 3780 (+2).

Потери врага 18 марта 2025 года
Потери врага по состоянию на 18 марта / Инфографика Генштаба ВСУ