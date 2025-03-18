Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Із початку 2025 року загальні втрати ворога у війні, яку розпочала Росія, складають вже понад 100 тисяч осіб. Від початку повномасштабного вторгнення противник втратив:
- особового складу – близько 897010 (+1560) осіб,
- танків – 10352 (+8);
- бойових броньованих машин – 21509 (+20);
- артилерійських систем – 24640 (+42);
- РСЗВ – 1319 (+1);
- засобів ППО – 1107 (+3);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29616 (+149);
- крилатих ракет – 3121 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40892 (+107);
- спеціальної техніки – 3780 (+2).
Втрати ворога станом на 18 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ