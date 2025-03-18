Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Із початку 2025 року загальні втрати ворога у війні, яку розпочала Росія, складають вже понад 100 тисяч осіб. Від початку повномасштабного вторгнення противник втратив:

особового складу – близько 897010 (+1560) осіб,

танків – 10352 (+8);

бойових броньованих машин – 21509 (+20);

артилерійських систем – 24640 (+42);

РСЗВ – 1319 (+1);

засобів ППО – 1107 (+3);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29616 (+149);

крилатих ракет – 3121 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 40892 (+107);

спеціальної техніки – 3780 (+2).



Втрати ворога станом на 18 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ