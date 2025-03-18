Исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко рассказала 24 Каналу, какие шаги государства позволили бы улучшить работу оборонной отрасли. Также в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщили, что украинская оборонная промышленность выросла в 35 раз с начала полномасштабного вторжения и в 2025 году достигла объема в 35 миллиардов долларов.

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Пытаемся изменить эту ситуацию

Михалко отметила, что одна из проблем, с которой сталкиваются частные оборонные предприятия в Украине, в частности отрасль производства дронов и РЭБ, это необходимость релоцировать бизнес за границу.

Мы проводили опрос в 2024 году и в начале 2025-го, планируют ли производители релокацию и уже ее осуществили. Ответили "да" 85% предприятий. К сожалению, вероятно, количество компаний, которые уже релокировались, увеличивается,

– подчеркнула она.

Главной причиной релокации является закрытый экспорт и закрытые международные рынки.

Даже ракетные обстрелы врага пугают наши предприятия меньше, чем недоступность международных рынков сбыта,

– объяснила исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины".

Потому что, по ее словам, когда предприятия имеют недозагруженное производство, то вынуждены или его сокращать в Украине, увольнять людей, или же выезжать в страны, где экспорт разрешен и есть возможность реализовывать излишек продукции в других государствах. Или начинать разрабатывать новые образцы вооружения, которые не являются аффилированными с Украиной, и таким образом получать ресурсы для развития технологий.

"Мы пытаемся изменить эту ситуацию и, в частности по этой причине адвокатируем идею экспорта", – сказала Михалко.

Обратите внимание! Владимир Зеленский в октябре 2024 года отмечал, что "исключает момент экспорта" украинских дронов, ведь он очень опасен. Экспорт возможен только в страны "Рамштайн", иначе дроны украинских производителей могут оказаться в России.

Важные шаги для улучшения

Также исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины" обозначила шаги со стороны государства, которые могли бы улучшить эффективность работы украинского оборонного бизнеса и убедить его не релоцироваться за границу.

Первый шаг – дать предприятиям доступ к международным рынкам и позволить в полной мере партнерство частного сектора Украины со странами ЕС, государствами-членами НАТО, с США.

– дать предприятиям доступ к международным рынкам и позволить в полной мере партнерство частного сектора Украины со странами ЕС, государствами-членами НАТО, с США. Второй шаг – сделать контракты прогнозируемыми и отвязаться от одного бюджетного года, сделав долговременные многолетние соглашения, которые должны дать сектору прогнозируемость.

– сделать контракты прогнозируемыми и отвязаться от одного бюджетного года, сделав долговременные многолетние соглашения, которые должны дать сектору прогнозируемость. Третий шаг – сделать больше преференций частным компаниям, ведь они эффективнее в плане технологий, и сделать украинскую локализацию выгодной для компаний. Это даст большой толчок развитию индустрии.

Украина, по ее мнению, могла бы стать ключевым экспортером оружия в мире, потому что имеет значительные преимущества по сравнению с Россией.

Украина является партнером западного мира, а у России этого нет. Соответственно можем осваивать рынки сбыта Европейского Союза и конкурировать с Россией на Ближнем Востоке,

– подчеркнула Екатерина Михалко.

Она добавила, что также Украина имеет доступ к компонентам, необходимых для производства вооружения. Также у Киева есть репутационное преимущество и он является надежным партнером.

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