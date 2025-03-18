Виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України" Катерина Михалко розповіла 24 Каналу, які кроки держави дозволили б покращити роботу оборонної галузі. Також в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України повідомили, що українська оборонна промисловість зросла у 35 разів з початку повномасштабного вторгнення і у 2025 році досягла спроможності у 35 мільярдів доларів.

Читайте також Український дрон на 3000 кілометрів пройшов випробування, – Зеленський

Намагаємося змінити цю ситуацію

Михалко зауважила, що одна з проблем, з якою стикаються приватні оборонні підприємства в Україні, зокрема галузь виробництва дронів та РЕБ, це необхідність релокувати бізнес за кордон.

Ми проводили опитування у 2024 році і на початку 2025-го, чи планують виробники релокацію і чи вже її здійснили. Відповіли "так" 85% підприємств. На жаль, імовірно, кількість компаній вже релокованих, збільшується,

– наголосила вона.

Найголовнішою причиною релокації є закритий експорт та закриті міжнародні ринки.

Навіть ракетні обстріли ворога лякають наші підприємства менше, ніж недоступність міжнародних ринків збуту,

– пояснила виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України".

Тому що, за її словами, коли підприємства мають недозавантажене виробництво, то вимушені або його скорочувати в Україні, звільняти людей, або ж виїжджати в країни, де експорт дозволено і є можливість реалізовувати надлишок продукції в інших державах. Або починати розробляти нові зразки озброєння, які не є афільованими з Україною, і у такий спосіб здобувати ресурси для розвитку технологій.

"Ми намагаємося змінити цю ситуацію і, зокрема з цієї причини адвокатуємо ідею експорту", – сказала Михалко.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський у жовтні 2024 року відзначав, що "виключає момент експорту" українських дронів, адже він дуже небезпечний. Експорт можливий тільки в країни "Рамштайну", інакше дрони українських виробників можуть опинитися в Росі.

Важливі кроки для покращення

Також виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України" окреслила кроки з боку держави, які б могли покращити ефективність роботи українського оборонного бізнесу та переконати його не релокуватися за кордон.

Перший крок – дати підприємствам доступ до міжнародних ринків і дозволити повною мірою партнерство приватного сектору України з країнами ЄС, державами-членами НАТО, із США.

– дати підприємствам доступ до міжнародних ринків і дозволити повною мірою партнерство приватного сектору України з країнами ЄС, державами-членами НАТО, із США. Другий крок – зробити контракти прогнозованими та відв'язатися від одного бюджетного року, зробивши довготривалі багаторічні угоди, які мають надати сектору прогнозованість.

– зробити контракти прогнозованими та відв'язатися від одного бюджетного року, зробивши довготривалі багаторічні угоди, які мають надати сектору прогнозованість. Третій крок – зробити більше преференцій приватним компаніям, адже вони ефективніші щодо технології, та зробити українську локалізацію вигіднішою для компаній. Це надасть великий поштовх розвитку індустрії.

Україна, на її думку, могла б стати ключовим експортером зброї у світі, тому що має значні переваги порівняно з Росією.

Україна є партнером західного світу, а Росія цього не має. Відповідно можемо опановувати ринки збуту Європейського Союзу та конкурувати з Росією на Близькому Сході,

– підкреслила Катерина Михалко.

Вона додала, що також Україна має доступ до компонентів, необхідних для виробництва озброєння. Також Київ має репутаційну перевагу і є надійним партнером.

До теми Українська компанія постачає Повітряним силам США бойові радіостанції