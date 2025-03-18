Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис командира тактичної групи "Велика Новосілка" Сергія Наєва.

Дивіться також Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта фронту 18 березня

Яка мета відводу військ з позицій на Донеччині

Відведення сил із деяких позицій допомогло зберегти життя військових та покращити оборону.

На одній із ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення сил та засобів з невигідних позицій. Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог несе втрати, і ми маємо змогу діяти ефективніше,

– повідомив Сергій Наєв.

Він на посаді командира тактичної групи "Велика Новосілка" перебуває уже 2 другий місяць.

Наєв прозвітував, що за останній місяць вдалося знищити понад 30 одиниць російської бронетехніки й понад 2 тисячі окупантів. Усе це завдяки спільній роботі розвідників, операторів БпЛА, артилеристів, мінометників, танкістів та піхоти.

"Це відчутно зменшило кількість ворожих атак на нашому напрямку", – додав він.