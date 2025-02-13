Про це пише 24 Канал з посиланням на допис генерала-лейтенанта у фейсбуці.

Дивіться також Сили оборони просуваються поблизу Торецька, росіяни атакують Покровськ: огляд фронту ISW

Наєв прибув на місце виконання бойових завдань

Вранці 13 лютого Наєв повідомив, що прибув на місце виконання бойових завдань.

Він розповів, що зараз входить у курс справ та вивчає склад сил і засобів. Наєв зазначив, що перед ним – "втомлені, але незламні воїни".

Тримаємо оборону не лише зброєю, а й силою духу. Тримаємо стрій, тому що за нашими спинами – ті, кого ми любимо. Ми знаємо, за що воюємо. Україна переможе. І ми зробимо для цього все, що в наших силах,

– підкреслив військовий.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка".