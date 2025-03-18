Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Оборонцям неба вдалося збити 63 ворожих "Шахеди". Ще 64 дрони-імітатори були локаційно втрачені.

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