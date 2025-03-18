Ввечері 17 березня на Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона. Про це пише 24 Канал із посиланням на Сергія Лисака.

Дивіться також Знищено 1560 російських окупантів та їхню техніку: втрати ворога на 18 березня

Спалахнули 2 пожежі

Глава Дніпропетровської ОВА розповів, що оборонці неба ліквідували в області 3 ворожі безпілотники.

️Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах. Рятувальники їх вже загасили,

– мовиться в повідомленні.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

️Крім цього, ворог атакував і Нікопольщину. Зокрема, на Марганецьку громаду росіяни скидали боєприпаси з дронів, а Покровську – обстрілювали з артилерії. Водночас там теж, на щастя, минулося без постраждалих та поранених.

Раніше стало відомо, що вночі проти 17 березня 2025 року Росія атакувала Харківську область ударними безпілотниками, один з яких влучив у цивільне підприємство, спричинивши пожежу на площі 1000 квадратних метрів у селі Кам'яна Яруга.