Вечером 17 марта на Днепропетровщине работала противовоздушная оборона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сергея Лысака.
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Вспыхнули 2 пожара
Глава Днепропетровской ОГА рассказал, что защитники неба ликвидировали в области 3 вражеских беспилотника.
из-за атаки БпЛА в Днепровском районе произошли пожары на двух предприятиях. Спасатели их уже потушили,
– говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без пострадавших.
кроме этого, враг атаковал и Никопольщину. В частности, на Марганецкую громаду россияне сбрасывали боеприпасы с дронов, а Покровскую – обстреливали из артиллерии. В то же время там тоже, к счастью, обошлось без пострадавших и раненых.
Ранее стало известно, что в ночь на 17 марта 2025 года Россия атаковала Харьковскую область ударными беспилотниками, один из которых попал в гражданское предприятие, вызвав пожар на площади 1000 квадратных метров в селе Каменная Яруга.