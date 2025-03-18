Вечером 17 марта на Днепропетровщине работала противовоздушная оборона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сергея Лысака.

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Вспыхнули 2 пожара

Глава Днепропетровской ОГА рассказал, что защитники неба ликвидировали в области 3 вражеских беспилотника.

из-за атаки БпЛА в Днепровском районе произошли пожары на двух предприятиях. Спасатели их уже потушили,

– говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

кроме этого, враг атаковал и Никопольщину. В частности, на Марганецкую громаду россияне сбрасывали боеприпасы с дронов, а Покровскую – обстреливали из артиллерии. В то же время там тоже, к счастью, обошлось без пострадавших и раненых.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 марта 2025 года Россия атаковала Харьковскую область ударными беспилотниками, один из которых попал в гражданское предприятие, вызвав пожар на площади 1000 квадратных метров в селе Каменная Яруга.