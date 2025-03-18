Про це 24 Каналу розповіла виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України" Катерина Михалко, зауваживши, що компоненти для більшості безпілотників можна виготовити в Україні або в ЄС. Але тут є певний виклик.

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Чи можна повністю відмовитися від іноземних компонентів

Дрони з українських, європейських чи американських компонентів коштуватимуть дорожче. Відповідно є питання до держави, чи готова вона купувати дорожчі дрони, але які є більш безпечними, бо не мають комплектуючих з Китаю.

Основна причина, чому компанії досі купують у Китаю, – це те, що там нижча ціна. Потрібна державна політика, яка спрямована на локалізацію компонентів. Тобто виробнику кінцевого виробу має бути вигідніше купувати саме українські компоненти. І не лише в контексті ціни, а в контексті прогнозованого отримання державних контрактів.

Найкраще регулювання – це чітка комунікація з боку держави на рівні постанов, законів про те, що виробники, які виготовляють дрони, бронетехніку чи інше озброєння з українських компонентів, мають пріоритетні закупівлі,

– зауважила Катерина Михалко.

Це змусить галузь використовувати українські компоненти, попри їхню вартість. Зараз перевагу надають продукції, яка є дешевшою, бо є дефіцит бюджету, потрібно більше зброї.

Скільки дронів може виготовити Україна

У 2024 році виробникам вдалося виконати завдання й створити мільйон FPV- дронів. На 2025 рік стоїть завдання виробити у 2,5 рази більше. За словами міністра оборони й президента, реальною є навіть цифра 4, 5 мільйони дронів.

Втім деякі експерти зазначають, що доцільніше вкладати кошти в інші типи безпілотників, наприклад, ударні, морські, розвідувальні, роботизовані системи.

Думаю, військові точно не будуть проти, якщо матимуть 4 мільйони FPV- дронів. Це позитивний крок для лінії фронту. Але важливо, щоб це не означало, що інші зразки озброєння купуватимуть в менших обсягах,

– наголосила Катерина Михалко.

Вона додала, що компанії можуть виготовити 4,5 мільйони FPV, а коли відбудеться масштабування, то галузь зможе створити навіть 6 – 7 мільйонів. Тоді виникне питання до держави, що робити з надлишком потужностей, особливо за умови закритого експорту.

У 2024 році ми підрахували недозавантаженість виробничих спроможностей. Мовиться про зразки озброєння, які застосовує наша армія. Всі ці компанії мали державні контракти, проте були недозавантаженими на 63%,

– розповіла виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України".

Хотілося б завантажити виробництва саме українськими замовленнями, але є дефіцит бюджету. Відсутність контрактів призводить до того, що дрони не виготовляють для потреб армії, й ми не заробляємо валюту завдяки експорту. Відповідно недоотримуємо кошти у державний бюджет.

Експорт є шляхом, щоб з європейських країн, країн НАТО – отримувати кошти для того, щоб купувати більше зброї для потреб війська.