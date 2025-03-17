17 березня під час вечірнього звернення президент Зеленський розповів, що сьогодні провів Ставку. Серед найголовніших питань, які обговорювали, були дрони, передає 24 Канал.

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Україна успішно випробувала далекобійний дрон

Глава держави зауважив, що є хороші новини щодо далекобійних дронів.

Наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави,

– повідомив український лідер.

До слова, Україна розробила безпілотник, що може переносити до шести FPV-дронів і працювати як ретранслятор зв’язку. Нагадаємо, що під час атаки на Москву 11 березня, зокрема на Московський НПЗ, захисники використали літак-носій БпЛА UJ-22 Airborne українського виробництва. Він мав на своєму борту кілька дронів UJ-31 "Злива".