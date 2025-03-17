17 марта во время вечернего обращения президент Зеленский рассказал, что сегодня провел Ставку. Среди самых главных обсуждаемых вопросов были дроны, передает 24 Канал.

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Украина успешно испытала дальнобойный дрон

Глава государства отметил, что есть хорошие новости относительно дальнобойных дронов.

Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытание. Благодарен разработчикам, производителям. Мы развиваем такую ​​линейку дальнобойных средств, которая поможет обеспечить безопасность нашего государства,

– сообщил украинский лидер.

К слову, Украина разработала беспилотник, который может переносить до шести FPV-дронов и работать как ретранслятор связи. Напомним, что во время атаки на Москву 11 марта, в том числе на Московский НПЗ, защитники использовали самолет-носитель БпЛА UJ-22 Airborne украинского производства. Он имел на своем борту несколько дронов UJ-31 "Ливень".