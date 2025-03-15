Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, как разработки украинских специалистов позволяют наращивать возможности Украины в поражении объектов в глубине российской территории. К слову, Москву и другие регионы России 11 марта атаковало более 300 дронов.

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Есть в нескольких версиях

Криволап отметил, что во время атаки на Москву 11 марта, в частности на Московский НПЗ, россияне заметили использование самолета-носителя БПЛА UJ-22 Airborne украинского производства. Он имел на своем борту несколько дронов UJ-31 "Ливень".

У нас такие системы, когда дрон является носителем других дронов, есть в самолетной версии, есть в версии на коптерах, октокоптерах и тому подобное. Также есть подобные морские дроны,

– подчеркнул авиаэксперт.

БПЛА-камикадзе UJ-31 "Ливень" Этот дрон воздушного базирования использует в качестве самолета-носителя БПЛА UJ-22 Airborne. Он способен доставить UJ-31 "Ливень" на расстояние 150 – 200 километров от точки взлета. Также Airborne может осуществлять запуск "Ливня" и быть самолетом-ретранслятором для обеспечения устойчивой связи между дронами-камикадзе и наземной станцией управлении до момента удара по цели.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказывал, по словам авиационного эксперта, о версии с использованием коптера. Он взлетает примерно на 10 – 15 километров и ожидает получения команды на поражение. После того как команда поступает, он выпускает FPV-дроны, которые оператор уже доводит до цели.

Это плечо, на котором можно достать и нанести поражение достаточно серьезной боевой частью, увеличивается фактически в два раза. Потому что эта дрономатка является ретранслятором и она обеспечивает не только транспортировку FPV-дронов, но и их связь с оператором FPV,

– пояснил Константин Криволап.

Также вопрос создания killzone, которая постоянно увеличивается, по его словам, будет решаться в частности с помощью таких дрономаток, которые наращивают возможности поражения украинскими FPV-дронами.

Отметим, что по данным российского телеграм-канала, Украине впервые применила БПЛА UJ-31 "Ливень" для атаки на Москву и область. Эти дроны пытались атаковать нефтебазу "Ока-центр" в Серпухове. Обломки дрона упали на территории этой нефтебазы.

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