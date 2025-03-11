11 марта на Москву и другие регионы летело более 300 дронов. Только над Московской области силы вражеской ПВО якобы уничтожили 91 БпЛА. В сети появились видео эпического падения одного из дронов на линии электропередач. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Над Россией падали беспилотники

Эта атака по российской территории была крупнейшей за 2025 год. Россияне публикуют видео, на котором видно падение дрона в селе Агашкино под Москвой. БпЛА задел и повредил линии электропередач. После того, как беспилотник упал, в поле загорелась трава.

В Агашкино упал дрон: смотрите видео

Также падение БпЛА засняли в Раменском районе Подмосковья. Дрон якобы был сбит в воздухе над селом Григорово, где он упал и задел угол дома.

В СМИ пишут, что другой беспилотник в Каширском районе сбил из охотничьего ружья житель села.

В районах Подмосковья фиксируют последствия атаки дронов: смотрите видео

Серьезно пострадали люди в Домодедово. На парковке, где обломки БпЛА вызвали пожар погиб охранник. Еще два человека пострадали, у них диагностировали травмы головы. Известно, что сгорели более 20 автомобилей.

В Подмосковье дроны повредили дома: видео

Также в селе Котляково возле Домодедово во время атаки БпЛА пострадала женщина, она в больнице в тяжелом состоянии.

Подмосковье массово атаковали беспилотники: видео из росСМИ

Из-за атаки БпЛА россияне ввели режим "Ковер", полеты в столичных аэропортах были ограничены. Речь идет в частности об аэропортах "Внуково", "Жуковский" и "Домодедово".