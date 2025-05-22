Втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 977 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 22 травня 2025 року
- Особового складу – близько 977650 (+870),
- танків – 10839 (+4),
- бойових броньованих машин – 22574 (+5),
- артилерійських систем – 28122 (+32),
- РСЗВ – 1388 (+0),
- засобів ППО – 1167 (+0),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 336 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36797 (+105),
- крилатих ракет – 3197 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49268 (+99),
- спеціальної техніки – 3895 (+0).
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