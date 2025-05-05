Ворог стоїть вже за пару кілометрів від кордону з Дніпропетровською областю. 3 травня противник розпочав у його напрямку активний наступ, передає 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Що відбувається у прикордонні між двома областями

Так, аналітики повідомляють про важку ситуацію на ділянці від Новодарівки до Вільного Поля. Тут противник відразу на трьох ділянках розпочав активні штурмові дії, а саме – на Вільне Поле, на Зелене Поле та південніше Новосілки, а також у напрямку Новополю.

Загалом росіяни провели щонайменше 46 штурмових дій силами 2 рот піхоти та за підтримки понад 75 мотоциклів.

Втрати ворога уточнюються, але відомо про щонайменше 90 загиблих і ще 45 поранених.

Погана ситуація східніше Новодарівки, де ворог зумів досягнути тактичного успіху та зайняти чимало лісосмуг. Також, окупантам вдалося перейти річку Ворона та закріпитися по трасі біля Зеленого Поля.

Яка ситуація біля кордону з Дніпропетровською областю: дивіться на карті