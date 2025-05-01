Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника ОСУВ "Хортиця" майора Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Кордон проходить по чистому полю, сенсу немає, – Трегубов

Трегубов розповів, чи отримає Росія перевагу, вийшовши на адмінмежу Дніпропетровської області залежатиме від того, де саме вони могли б це зробити. Але все ж це не означатиме нічого.

Це просто рисочка на мапі. Це не населений пункт, це не річка, це не щось, що якось впливає на пересування військ,

– сказав він.

Речник ОСУВ "Хортиця" зауважив, що інша справа, якби росіянам вдалося взяти якийсь населений пункт Дніпропетровщини.

"Коли вони беруть населені пункти, це одне… Це можливість, яку втрачає одна сторона, і займає інша. А просто дійти до якої точки на мапі, при тому, що кордон проходить по чистому полю, сенсу немає", – наголосив він.

Нагадаємо, що за минулу добу на фронті зафіксовано 196 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському та Лиманському напрямках.