У травні загарбники просувалися найшвидше з листопада. Темпи захоплення нової території ворогом зросли до 14 кілометрів квадратних на день. Це вдвічі більше, ніж у квітні, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Де саме Кремль готує прорив

Упродовж зими Росія посиленно готувалася до масштабного наступу – поповнювала особовий склад, вдосконалювала техніку, коригувала тактику, поліпшувала зв'язок і посилювала ударні дрони.

Попри нещодавню сміливу атаку українців на чотири російські аеродроми, моральний дух передових сил окупантів не впав. Хоча знищено було понад десяток бомбардувальників, ці літаки здебільшого били по містах, а не по окопах.

За даними ГУР, біля Сумської та Харківської областей сконцентровано близько 125 000 російських військових.

Проте, навряд чи Суми чи Харків є основною метою Путіна. Сили, які Росія там зосередила, замалі для повномасштабного наступу на великі міста. Ймовірніше, це відволікаючі удари – щоб не дати ЗСУ перекинути війська на Донеччину.

Командування Росії розраховує на прорив. Основною метою наступу, ймовірно, стане захоплення решти міст і промислових центрів Донеччини. Аналітики вважають, що окупанти зможуть просунутися, але не захоплять область повністю.

Завдяки посиленню атак на Сумщині і Харківщині росіяни прорвалися між Покровськом і Торецьком, наблизившись до Костянтинівки – ключового логістичного вузла.

Втрата Костянтинівки значно ускладнили б постачання та відкрила би росіянам шлях до Краматорська – найбільшого неокупованого міста області.