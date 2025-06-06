У ніч на 6 червня ворог здійснив масовану атаку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телемарафону.

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Росія змінила тактику застосування "Шахедів"

За крайні тижні Росія посилила напади на різні регіони, дещо змінила тактику застосування "Шахедів". Про це ми теж неодноразово говорили в ефірі,

– сказав Ігнат.

За його словами, під час масованого обстрілу в ніч на 6 червня були зафіксовані як влучання, так і серйозні пошкодження, однак українська ППО продемонструвала високу ефективність.

"Маємо збиті балістичні ракети, деякі не досягли цілей. Збито переважну більшість крилатих ракет противника. І по дронах теж є 169 локаційно-втрачених, а також 199 збитих ударних БпЛА ворога", – наголосив Ігнат.

Він підкреслив, що Україна використовує всі доступні ресурси для протидії повітряним загрозам, а західні винищувачі показують себе як потужний інструмент перехоплення.

На запитання про ймовірність нових масованих ударів з боку Росії найближчим часом, Ігнат відповів, що з огляду на постійні порушення агресором міжнародного права, українці мають бути готовими до будь-якого розвитку подій.

"Нам доводиться чекати від Росії чого завгодно щодня. Тому про те, що може статися, про прогнозування, наші певні служби, розвідка, які можливо будуть повідомляти про потенційні загрози. Наша справа – готуватися", – зазначив він.

Нагадаємо, силами ППО цієї ночі знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни.